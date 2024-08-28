نصف البشرية في خطر.. ما القصة؟

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
ناس وناس
من
05:30 PM
الى
06:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
خلال الميركاتو.. نجم ريال مدريد يصر على الرحيل
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-498361-638604637582505274.jpg
نصف البشرية في خطر.. ما القصة؟
دوليات
2024-08-28 | 13:40
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
2,508 مشاهدة
السومرية نيوز – دولي
أظهر تقرير نشره برنامج الأمم المتحدة للبيئة، الأربعاء، أن نوعية المياه العذبة، وهو مورد أساسي ونادر بصورة متزايدة، آخذة في التدهور، لكن تصعب معرفة إلى أي مدى بسبب نقص البيانات في بلدان تضم 3.7 مليارات نسمة.
ويساهم "النصف الأفقر من العالم بأقل من 3 بالمئة من البيانات العالمية بشأن نوعية المياه"، وفق التقرير الأممي الذي يتحدث خصوصا عن "4500 عملية قياس لجودة مياه البحيرات" في هذه البلدان، من إجمالي من 250 ألف قياس في جميع أنحاء العالم.
وبنتيجة هذا النقص في البيانات و"تدنّي مستويات الرصد"، "سيعيش أكثر من نصف البشرية في بلدان ليست لديها بيانات كافية لإرشاد قرارات الإدارة المتعلقة بمكافحة الجفاف والفيضانات وتأثيرات الصرف الصحي والجريان السطحي الزراعي بحلول عام 2030"، وفق الأمم المتحدة.
ويوضح تحليل تطوّر النظم الإيكولوجية المائية للمياه العذبة هذه الحاجة إلى البيانات.
فخلال الفترة 2015-2019، في 61 بالمئة من البلدان، كان ثمة نوع واحد على الأقل من الأنظمة البيئية للمياه العذبة في حالة تدهور، بما يشمل الأنهار والبحيرات وطبقات المياه الجوفية.
وعلى أساس مماثل، تراجعت هذه النسبة إلى 31 بالمئة خلال الفترة 2017-2021، بحسب التقرير، وهو "اتجاه إيجابي" وفق المعدّين الذين يذكّرون بتحديد الأمم المتحدة أهدافا للتنمية المستدامة عام 2015.
ولكن في حال أخذنا في الاعتبار "إدخال البيانات المتاحة حديثا حول نوعية المياه خلال فترات المراقبة الأخيرة"، فإن هذه النسبة من البلدان ذات النظم البيئية المتدهورة تبلغ 50 بالمئة، وفق تقرير الأمم المتحدة.
لذلك، في نصف البلدان، يُسجل انخفاض في تدفق الأنهار وفي المياه السطحية، وزيادة في التلوث وسوء إدارة المياه، خصوصا في بلدان إفريقيا ووسط آسيا وجنوب شرقها.
ومن أجل تحسين المعرفة بحالة النظم البيئية، يوصي معدو التقرير بتطوير برامج مراقبة تمولها الحكومات على مدى فترة طويلة من الزمن، والاستعانة بالسكان لجمع البيانات، من أجل استكمال هذه البرامج، وكذلك ببيانات المراقبة عبر الأقمار الاصطناعية والنمذجة "للمساعدة في سد فجوة البيانات".
>>
انضم الى السومرية على
واتساب
مواضيع ذات صلة
بعد اليأس من استجابة الأسواق.. نداء للمواطنين والقوات الأمنية بشأن "المياه المخزونة في الشمس"
05:00 | 2024-08-28
صاحبها بين الحياة والموت.. تسليب دراجة نارية في الكرادة وسط بغداد
03:07 | 2024-08-27
العراق يطلق الحزمة الأولى من مشاريع المياه والري
11:27 | 2024-08-26
هل يساعد الماء البارد بإنقاص الوزن.. 10 نصائح مهمة حول سر الحياة
11:01 | 2024-08-22
مياه
الحياة
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
عاكف نجم يقدم اعتذارا للشعب السعودي.. ما علاقة "حياة الماعز"؟
فن وثقافة
51.5%
09:42 | 2024-08-27
عاكف نجم يقدم اعتذارا للشعب السعودي.. ما علاقة "حياة الماعز"؟
09:42 | 2024-08-27
قرار محتمل في العراق.. لا زواج إلا بدورة "إجبارية" لمدة شهر و"شهادة تأهيل"
محليات
21.64%
02:59 | 2024-08-27
قرار محتمل في العراق.. لا زواج إلا بدورة "إجبارية" لمدة شهر و"شهادة تأهيل"
02:59 | 2024-08-27
كم محافظة أعلنت تعطيل الدوام الرسمي حتى الان؟
محليات
13.59%
14:12 | 2024-08-28
كم محافظة أعلنت تعطيل الدوام الرسمي حتى الان؟
14:12 | 2024-08-28
اطلاق رابط يتعلق بالتعيينات الجديدة.. المهلة ثلاثة أيام فقط
محليات
13.27%
05:28 | 2024-08-27
اطلاق رابط يتعلق بالتعيينات الجديدة.. المهلة ثلاثة أيام فقط
05:28 | 2024-08-27
المزيد
أحدث الحلقات
بعد التحري
اراضي الجادرية .. صراع الورثة والمتنفذين ..من يقف وراء الابتزاز ؟ - الحلقة ١٩ | الموسم 4
16:30 | 2024-08-28
بعد التحري
اراضي الجادرية .. صراع الورثة والمتنفذين ..من يقف وراء الابتزاز ؟ - الحلقة ١٩ | الموسم 4
16:30 | 2024-08-28
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ آب ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-08-28
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ آب ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-08-28
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 28-08-2024 | 2024
05:00 | 2024-08-28
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 28-08-2024 | 2024
05:00 | 2024-08-28
Morning Live
اهمية التعليم الجامعي في المستقبل المهني - حلقة ٩٩ | الموسم 3
05:00 | 2024-08-28
Morning Live
اهمية التعليم الجامعي في المستقبل المهني - حلقة ٩٩ | الموسم 3
05:00 | 2024-08-28
ناس وناس
بغداد الجديدة - الحلقة ٩٦ | الموسم 7
05:00 | 2024-08-28
ناس وناس
بغداد الجديدة - الحلقة ٩٦ | الموسم 7
05:00 | 2024-08-28
عشرين
مجلس النواب.. صراع الرئاسة وجدل العفو - الحلقة ٣٣ | الموسم 3
15:00 | 2024-08-27
عشرين
مجلس النواب.. صراع الرئاسة وجدل العفو - الحلقة ٣٣ | الموسم 3
15:00 | 2024-08-27
الهوا الك
ذئاب بشرية تنقض على العراقيين - الحلقة ١٩ | الموسم 9
14:30 | 2024-08-26
الهوا الك
ذئاب بشرية تنقض على العراقيين - الحلقة ١٩ | الموسم 9
14:30 | 2024-08-26
خط أحمر
قـ*لوا مهندس لاسترجاع اموالهم - الحلقة ١٧ | الموسم 7
15:30 | 2024-08-25
خط أحمر
قـ*لوا مهندس لاسترجاع اموالهم - الحلقة ١٧ | الموسم 7
15:30 | 2024-08-25
كان يا مكان
أحسست أن أحداً قد أمسك بيدي - الحلقة ٤٨ | الموسم 2
12:30 | 2024-08-24
كان يا مكان
أحسست أن أحداً قد أمسك بيدي - الحلقة ٤٨ | الموسم 2
12:30 | 2024-08-24
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٤ الى ٣٠ آب ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-08-24
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٤ الى ٣٠ آب ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-08-24
الأكثر مشاهدة
بعد التحري
اراضي الجادرية .. صراع الورثة والمتنفذين ..من يقف وراء الابتزاز ؟ - الحلقة ١٩ | الموسم 4
16:30 | 2024-08-28
بعد التحري
اراضي الجادرية .. صراع الورثة والمتنفذين ..من يقف وراء الابتزاز ؟ - الحلقة ١٩ | الموسم 4
16:30 | 2024-08-28
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ آب ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-08-28
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ آب ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-08-28
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 28-08-2024 | 2024
05:00 | 2024-08-28
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 28-08-2024 | 2024
05:00 | 2024-08-28
Morning Live
اهمية التعليم الجامعي في المستقبل المهني - حلقة ٩٩ | الموسم 3
05:00 | 2024-08-28
Morning Live
اهمية التعليم الجامعي في المستقبل المهني - حلقة ٩٩ | الموسم 3
05:00 | 2024-08-28
ناس وناس
بغداد الجديدة - الحلقة ٩٦ | الموسم 7
05:00 | 2024-08-28
ناس وناس
بغداد الجديدة - الحلقة ٩٦ | الموسم 7
05:00 | 2024-08-28
عشرين
مجلس النواب.. صراع الرئاسة وجدل العفو - الحلقة ٣٣ | الموسم 3
15:00 | 2024-08-27
عشرين
مجلس النواب.. صراع الرئاسة وجدل العفو - الحلقة ٣٣ | الموسم 3
15:00 | 2024-08-27
الهوا الك
ذئاب بشرية تنقض على العراقيين - الحلقة ١٩ | الموسم 9
14:30 | 2024-08-26
الهوا الك
ذئاب بشرية تنقض على العراقيين - الحلقة ١٩ | الموسم 9
14:30 | 2024-08-26
خط أحمر
قـ*لوا مهندس لاسترجاع اموالهم - الحلقة ١٧ | الموسم 7
15:30 | 2024-08-25
خط أحمر
قـ*لوا مهندس لاسترجاع اموالهم - الحلقة ١٧ | الموسم 7
15:30 | 2024-08-25
لقطات
عندي رعاية يصير احصل منحة مدرسية؟ | الهوا الك 2024
17:00 | 2024-08-24
لقطات
عندي رعاية يصير احصل منحة مدرسية؟ | الهوا الك 2024
17:00 | 2024-08-24
كان يا مكان
أحسست أن أحداً قد أمسك بيدي - الحلقة ٤٨ | الموسم 2
12:30 | 2024-08-24
كان يا مكان
أحسست أن أحداً قد أمسك بيدي - الحلقة ٤٨ | الموسم 2
12:30 | 2024-08-24
اخترنا لك
إيران تعلن: لا نريد توسيع الصراع بالمنطقة
16:18 | 2024-08-28
إطلاق سراح مؤسس تليغرام بفرنسا
14:28 | 2024-08-28
"خصم لا يصدق".. من 19 الف دولار الى 3400 دولار
13:49 | 2024-08-28
موسكو تحظر 92 مواطنا أمريكيا من دخول روسيا
13:42 | 2024-08-28
بينها لندن.. أغلى 10 مدن أوروبية في قيمة الطعام
12:27 | 2024-08-28
الأزهر يدعو لإنقاذ الشعب السوداني
12:26 | 2024-08-28
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
هل سنشهد عاماً دراسياً بزخم مروري منخفض قياسا بالسابق؟
نعم
نعم
كلا
كلا
نوعا ما
نوعا ما
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
برجك للسنة الجديدة
على السومرية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.