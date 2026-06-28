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فنزويلا.. انتشال 33 شخصا بينهم أطفال جراء الزلزالين
دوليات
2026-06-28 | 13:54
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
28 شوهد
قالت الرئيسة المؤقتة لفنزويلا
ديلسي رودريغيز
إن 33 شخصا، بينهم أطفال، تم إنقاذهم منذ بداية الأسبوع بعد الزلزالين المدمرين اللذين ضربا البلاد، بينما لا يزال الآلاف في عداد المفقودين.
وارتفع عدد الضحايا إلى أكثر من 1400 قتيل حتى يوم السبت، في وقت وصلت فيه فرق إنقاذ دولية تضم أكثر من 1600 عنصر إلى ولاية لا غوايرا الساحلية، الأكثر تضررا من الكارثة، وقد بدأت هذه الفرق العمل إلى جانب متطوعين وسكان محليين كانوا يحاولون انتشال الضحايا والناجين من تحت الأنقاض قبل وصول الدعم الحكومي والخارجي.
وشهدت المناطق المنكوبة شكاوى واسعة من نقص المعدات الثقيلة وضعف وجود السلطات الرسمية في المراحل الأولى، بينما أدت مئات الهزات الارتدادية إلى زيادة الدمار وتعقيد عمليات الإنقاذ، إضافة إلى حالة من الذعر المستمر بين السكان، كما اضطرت الحكومة لاحقا إلى تقييد حركة المرور في بعض الطرق الحيوية، مؤكدة أن الازدحام يعيق مرور سيارات الإسعاف والطوارئ.
وأشارت تقارير إلى تضارب في أعداد المفقودين، إذ تحدثت الحكومة عن مئات العالقين، بينما أفاد موقع تابع للمعارضة بأن العدد يقترب من 50 ألف مفقود، مقارنة بنحو 55 ألفا في اليوم السابق.
وقدّرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن عدد القتلى قد يتجاوز 10 آلاف شخص، ما قد يجعل الزلزالين من بين أكثر الكوارث فتكا في
أمريكا
اللاتينية خلال العقود الأخيرة.
وتعمل فرق الإنقاذ في سباق مع الزمن، إذ إن فرص النجاة تنخفض بشكل كبير بعد 72 ساعة من وقوع الزلزال، وأكد قائد فريق إنقاذ سويسري أن فرقهم استخدمت كلاب البحث للعثور على ناجين تحت الأنقاض، لكن بعض الحالات لم يتم إنقاذها في الوقت المناسب، رغم تحديد مواقعهم أحياء.
كما تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال أطفال ناجين من بين الركام، من بينهم رضيع انتشلته فرق أمريكية، وطفل كولومبي يبلغ 11 عاما أخرج من تحت الأنقاض بعد 70 ساعة مصابا بكسر في ذراعه، إضافة إلى طفل آخر أنقذه مسعفون مكسيكيون في بلدة كاراباييدا.
وأكدت الحكومة أن أكثر من 3000 شخص أصيبوا، بينما يعيش عدد مماثل في مراكز إيواء مؤقتة، في ظل استمرار عمليات البحث والإنقاذ بمشاركة فرق دولية ومحلية.
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