توتر في اليمن.. ما علاقة "ميرا صدام حسين"؟

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
12:45 PM
الى
01:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
بلجيكا تهزم السنغال بريمونتادا وتعبر إلى دور الـ16 من المونديال
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-568646-639185808673512690.webp
توتر في اليمن.. ما علاقة "ميرا صدام حسين"؟
دوليات
2026-07-02 | 05:21
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
عربي 21
686 شوهد
السومرية نيوز
– دوليات
تشهد محافظة الجوف الحدودية مع
السعودية
، شمال
اليمن
، توتراً وتحشيداً قبلياً واسعاً ضد جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) منذ نحو أسبوع، في وقت تحشد فيه الجماعة مقاتليها استعداداً لأي تحرك ضدها.
وبدأ التوتر بدعوة الزعيم القبلي، حمد بن فدغم الحزمي، إلى "النكف القبلي" ضد جماعة الحوثي، إثر تعرضه للاعتقال والسجن من قبل الجماعة، برفقة فتاة تُدعى "ميرا"، تزعم أنها ابنة "رئيس النظام السابق
صدام حسين
"، وذلك بعد أن استجارت به عقب استيلاء الشيخ القبلي ورجل الأعمال المقرب من الحوثيين، فارس مناع، على منزلها في
صنعاء
.
ومنذ أكثر من أسبوع، توافد مقاتلون قبليون من مختلف القبائل والعشائر اليمنية، تلبية لدعوة "النكف" التي أطلقها الشيخ بن فدغم، إلى منطقة "
الريان
"
شرق مدينة
الحزم، المركز الإداري للمحافظة.
وتشهد شرق الجوف توتراً وتحشيداً قبلياً متواصلاً، يقابله تحشيد للحوثيين في الضفة المقابلة، وتحديداً في المديريات التي يسيطرون عليها، بما فيها مدينة الحزم، استعداداً لأي مواجهة حال فشلت الوساطات الجارية لثني القبائل عن فض حشودهم.
يأتي ذلك وسط إصرار الزعيم القبلي بن فدغم على تنفيذ مطالبه بإيصال الفتاة إلى المنطقة التي يقيم فيها، وإعادة منزلها وكافة المنهوبات التي استولت عليها الجماعة في صنعاء.
ولا يزال التوتر والتحشيد مستمرين وسط مخاوف من فشل احتواء الموقف، ما قد يؤدي إلى تفجر الوضع عسكرياً بين القبائل والحوثيين في أكبر المحافظات اليمنية الواقعة شمال البلاد.
من جانبهم، يتهم الحوثيون
السعودية
بتبني الشيخ حمد بن راشد فدغم، والعمل على تضخيم قضيته واستخدامها بوصفها مدخلاً لاستهداف الجماعة، في وقت يواصلون فيه التحشيد لأنصارهم ضد المملكة، وسط تصاعد في خطاب الوعيد والتهديد.
كما يلوح الحوثيون بترسانتهم العسكرية ضد المملكة من صواريخ وطائرات مسيرة، في حال عدم الاستجابة للمطالب التي طرحها زعيم الجماعة في خطابه الأخير في يونيو/ حزيران الفائت.
وتتواصل هذه الحملة الحوثية منذ ما يقارب الأسبوعين بصورة متصاعدة، سواء عبر خطابات زعيم الجماعة، أو تصريحات القيادات السياسية والعسكرية، أو من خلال وسائل الإعلام ومنصات
التعبئة
التابعة لهم.
وفي السياق، يرى الكاتب والصحفي اليمني، أحمد الشلفي، أن ما يحدث في مناطق القبائل اليمنية، سواء فيما يتعلق بالحشود الحوثية تحت شعار "طرد الاحتلال والعدوان السعودي"، أو حشود قبائل الجوف تحت عنوان نصرة الشيخ حمد بن راشد فدغم الحزمي وقضية الفتاة التي تدعي أنها ميرا صدام حسين، "يعكس مشهداً مهماً من مشاهد التفاعل الميداني الحالي ومقدماته".
وقال الشلفي، إن هذا المشهد لا يمكن فصله عن مخاوف الحوثيين مما يعتقدون أنه يُحضَّر ضدهم من قبل الحكومة اليمنية والسعودية، ولا عن الشعور المتزايد داخل الجبهة الحكومية بأن المواجهة مع الحوثيين قادمة، لكنها مؤجلة ما لم يحدث اختراق سياسي حقيقي أو يتغير ميزان القوى على الأرض.
وأوضح الشلفي أن من يتابع الحشود القبلية التي تساند الشيخ بن فدغم، سواء من قبائل الجوف أو من محافظات مأرب وحضرموت وشبوة ومناطق يمنية مختلفة، يجد أن الأمر ليس مجرد تحرك عفوي بالكامل كما يذهب البعض.
وأضاف: "إن حشد مئات المسلحين والقبائل إلى المطارح يحتاج إلى دعم وإسناد وتنظيم، ولا تستطيع القبائل عادة التحرك بهذا الحجم دون وجود غطاء أو ترتيب، رغم أن البعض يقلل من أهمية الأمر".
وأكد الكاتب اليمني أن أهمية المشهد تكمن في أن الحوثيين يحشدون القبائل بخطاب التعبئة ضد السعودية، وفي المقابل تتحرك قبائل أخرى تحت عنوان مواجهة الحوثيين ورفض ممارساتهم. وتابع: "بين المشهدين، تبدو القبيلة اليمنية مرة أخرى في قلب الصراع، لا كطرف محايد، بل كقوة يُراد من خلالها تغيير ميزان الضغط السياسي والميداني".
وأشار الصحفي اليمني إلى أن هذا لا يعني بالضرورة أن الحرب ستندلع خلال أيام، لكنه يؤكد أن الأرض ليست ساكنة، وأن هناك استعدادات واصطفافات ورسائل متبادلة، حيث يحاول كل طرف اختبار قوته وحجم تأثيره قبل أي مواجهة محتملة.
وبحسب الشلفي، فإن ما يجري في الجوف ومناطق القبائل لا ينبغي التعامل معه باعتباره حادثة عرضية أو مجرد قضية قبلية عادية، بل بوصفه "مؤشراً على تحول قد يغير في المشهد ولو لم يكن ذلك ملحوظاً، وعلى أن مرحلة ما قبل المواجهة قد تكون بدأت، حتى وإن ظل قرار الحرب مؤجلاً حتى الآن". ومضى بالقول: "كل الحروب السابقة كانت تبدأ بمثل هذه الإرهاصات التي قد تبدو أحياناً غير مهمة، لكنها تحمل في طياتها الكثير من المفاجآت".
وخلص الكاتب اليمني إلى أن أطراف الصراع ستفكر بلا شك في استثمار هذه التفاعلات القبلية والميدانية وتوجيهها بما يخدم مصالحها، سواء لتعزيز أوراقها التفاوضية أو لإعادة تشكيل موازين القوى على الأرض.
يُذكر أن
وزير الدفاع
اليمني دعا، الثلاثاء، قوات الجيش إلى رفع الجاهزية القتالية على وقع المستجدات والتطورات على الأرض، لا سيما بعد تلويح زعيم الحوثيين بالتحرك العسكري ضد الحكومة والسعودية.
من هي ميرا صدام حسين؟
تعود قضية الفتاة التي تُعرف باسم "ميرا صدام حسين" إلى مطلع العام 2026، حيث أثارت ادعاءاتها بأنها ابنة سرية لرئيس النظام السابق في
العراق
صدام حسين جدلاً واسعاً في
اليمن
والعالم العربي.
تقول
رواية
المرأة إنها وُلدت عام 1991، وأُرسلت إلى اليمن بعد
الغزو
الأمريكي للعراق عام 2003 (بعمر حوالي 13 عاماً) تحت حماية الرئيس اليمني الراحل
علي عبدالله
صالح، الذي وفر لها هوية يمنية مستعارة (سمية أحمد الزبيري أو سمية أحمد محمد
عيسى
الزبيري) وعقارات وممتلكات في صنعاء.
ردت "عائلة صدام حسين" بنفي هذه الادعاءات، مؤكدين أن "ميرا" لا تمت للعائلة بصلة قرابة، وأن الوثائق مزورة، وأن مثل هذه "القصص الخيالية" تُعاد تداولها دورياً.
فيما قالت السلطات في صنعاء (وزارة الداخلية التابعة لجماعة
أنصار الله
الحوثية)، إن الادعاءات "عارية عن
الصحة
جملة وتفصيلاً".
وحسب الرواية الرسمية، هي امرأة يمنية مسجلة باسم سمية الزبيري، وأجريت فحوصات DNA أثبتت نسبها البيولوجي إلى والدين يمنيين بنسبة 99.99%. أدينت سابقاً (حوالي 2023) بتهم التزوير وانتحال الشخصية، وحُكم عليها
بعقوبة
قضتها في السجن.
ورغم النفي الرسمي والعائلي، تحولت القضية إلى نزاع قبلي بارز. اتهمت "ميرا" قيادات حوثية بنهب منزلها في حي حدة الفاخر بصنعاء (ممتلكات، سيارات، مجوهرات، وثائق).
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
موسكو تكشف عن "عودة التوتر" في العلاقات الاقتصادية مع واشنطن
15:44 | 2026-06-04
رغد صدام حسين ترسل طلبا للعرب والإقليم
06:37 | 2026-05-10
توتر في جسر الجمهورية.. "كر وفر" بين المتظاهرين وقوات الأمن وسط بغداد
04:20 | 2026-06-08
ما علاقة بيكيه ؟.. شاكيرا توجه رسالة لميسي
06:58 | 2026-06-23
توتر في اليمن
ما علاقة "ميرا صدام حسين"؟
وزارة الداخلية
السومرية نيوز
علي عبدالله
وزير الدفاع
سومرية نيوز
أنصار الله
شرق مدينة
صدام حسين
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
التربية: إعلان نتائج الصف الثالث المتوسط يوم غد الأربعاء
محليات
29.64%
16:47 | 2026-06-30
التربية: إعلان نتائج الصف الثالث المتوسط يوم غد الأربعاء
16:47 | 2026-06-30
صدور حكم على النائبة عالية نصيف.. فيديو
خاص السومرية
27.12%
15:02 | 2026-06-30
صدور حكم على النائبة عالية نصيف.. فيديو
15:02 | 2026-06-30
تفاصيل جديدة بشان احداث فجر اليوم في بغداد
أمن
22.37%
01:51 | 2026-07-01
تفاصيل جديدة بشان احداث فجر اليوم في بغداد
01:51 | 2026-07-01
بعد الارتفاع.. انخفاض أسعار صرف الدولار في العراق اليوم
اقتصاد
20.87%
03:41 | 2026-07-01
بعد الارتفاع.. انخفاض أسعار صرف الدولار في العراق اليوم
03:41 | 2026-07-01
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
بغداد حافظ القاضي - ناس وناس م٩ - الحلقة ٧١ | الموسم 9
04:00 | 2026-07-02
ناس وناس
بغداد حافظ القاضي - ناس وناس م٩ - الحلقة ٧١ | الموسم 9
04:00 | 2026-07-02
مايك السومرية
الفنان باسل العزيز - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٥ | season 2
16:15 | 2026-07-01
مايك السومرية
الفنان باسل العزيز - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٥ | season 2
16:15 | 2026-07-01
الطريق الى الكأس
قراءة فنية لدور الـ32 - الطريق إلى الكأس - الحلقة ١٣ | 2026
15:00 | 2026-07-01
الطريق الى الكأس
قراءة فنية لدور الـ32 - الطريق إلى الكأس - الحلقة ١٣ | 2026
15:00 | 2026-07-01
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 01-07-2026 | 2026
13:00 | 2026-07-01
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 01-07-2026 | 2026
13:00 | 2026-07-01
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-01
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-01
Live Talk
البساطة تنتصر على التصنع - Live Talk م٢ - الحلقة ٥٩ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-01
Live Talk
البساطة تنتصر على التصنع - Live Talk م٢ - الحلقة ٥٩ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-01
عشرين
الفجر والمعتقلين العشر! - عشرين م٥ - الحلقة ٤٣ | الموسم 5
15:15 | 2026-06-30
عشرين
الفجر والمعتقلين العشر! - عشرين م٥ - الحلقة ٤٣ | الموسم 5
15:15 | 2026-06-30
استديو Noon
استديو نون 29-6-2026 | 2026
07:00 | 2026-06-29
استديو Noon
استديو نون 29-6-2026 | 2026
07:00 | 2026-06-29
صباحكم أحلى مع سلمى
ظلم المسؤولين 29-6-2026 | 2026
02:30 | 2026-06-29
صباحكم أحلى مع سلمى
ظلم المسؤولين 29-6-2026 | 2026
02:30 | 2026-06-29
طل الصباح
زووم 29-6-2026 | 2026
00:30 | 2026-06-29
طل الصباح
زووم 29-6-2026 | 2026
00:30 | 2026-06-29
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
بغداد حافظ القاضي - ناس وناس م٩ - الحلقة ٧١ | الموسم 9
04:00 | 2026-07-02
ناس وناس
بغداد حافظ القاضي - ناس وناس م٩ - الحلقة ٧١ | الموسم 9
04:00 | 2026-07-02
مايك السومرية
الفنان باسل العزيز - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٥ | season 2
16:15 | 2026-07-01
مايك السومرية
الفنان باسل العزيز - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٥ | season 2
16:15 | 2026-07-01
الطريق الى الكأس
قراءة فنية لدور الـ32 - الطريق إلى الكأس - الحلقة ١٣ | 2026
15:00 | 2026-07-01
الطريق الى الكأس
قراءة فنية لدور الـ32 - الطريق إلى الكأس - الحلقة ١٣ | 2026
15:00 | 2026-07-01
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 01-07-2026 | 2026
13:00 | 2026-07-01
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 01-07-2026 | 2026
13:00 | 2026-07-01
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-01
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-01
Live Talk
البساطة تنتصر على التصنع - Live Talk م٢ - الحلقة ٥٩ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-01
Live Talk
البساطة تنتصر على التصنع - Live Talk م٢ - الحلقة ٥٩ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-01
عشرين
الفجر والمعتقلين العشر! - عشرين م٥ - الحلقة ٤٣ | الموسم 5
15:15 | 2026-06-30
عشرين
الفجر والمعتقلين العشر! - عشرين م٥ - الحلقة ٤٣ | الموسم 5
15:15 | 2026-06-30
استديو Noon
استديو نون 29-6-2026 | 2026
07:00 | 2026-06-29
استديو Noon
استديو نون 29-6-2026 | 2026
07:00 | 2026-06-29
صباحكم أحلى مع سلمى
ظلم المسؤولين 29-6-2026 | 2026
02:30 | 2026-06-29
صباحكم أحلى مع سلمى
ظلم المسؤولين 29-6-2026 | 2026
02:30 | 2026-06-29
طل الصباح
زووم 29-6-2026 | 2026
00:30 | 2026-06-29
طل الصباح
زووم 29-6-2026 | 2026
00:30 | 2026-06-29
اخترنا لك
الذي أرعب البشرية.. الصحة العالمية تعلن انتهاء تفشي فيروس هانتا
11:30 | 2026-07-02
تراجع التوظيف في أمريكا.. هل بدأت ملامح الإفلاس بسبب الحرب؟
11:08 | 2026-07-02
سوريا.. ارتفاع حصيلة الوفيات والاصابات بانفجار دمشق
10:47 | 2026-07-02
عون عن المفاوضات مع إسرائيل: الخيار الأسلم وليست خيانة
10:20 | 2026-07-02
ترامب: واشنطن أنفقت 999 مليار دولار على "الناتو" دون فائدة
09:12 | 2026-07-02
انفجار دمشق: حصيلة الضحايا ترتفع إلى 15 شخصاً بين قتيل ومصاب (فيديو)
09:03 | 2026-07-02
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.