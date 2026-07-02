توتر في اليمن.. ما علاقة "ميرا صدام حسين"؟

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تشهد محافظة الجوف الحدودية مع ، شمال ، توتراً وتحشيداً قبلياً واسعاً ضد جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) منذ نحو أسبوع، في وقت تحشد فيه الجماعة مقاتليها استعداداً لأي تحرك ضدها.





ومنذ أكثر من أسبوع، توافد مقاتلون قبليون من مختلف القبائل والعشائر اليمنية، تلبية لدعوة "النكف" التي أطلقها الشيخ بن فدغم، إلى منطقة " " الحزم، المركز الإداري للمحافظة.



وتشهد شرق الجوف توتراً وتحشيداً قبلياً متواصلاً، يقابله تحشيد للحوثيين في الضفة المقابلة، وتحديداً في المديريات التي يسيطرون عليها، بما فيها مدينة الحزم، استعداداً لأي مواجهة حال فشلت الوساطات الجارية لثني القبائل عن فض حشودهم. وبدأ التوتر بدعوة الزعيم القبلي، حمد بن فدغم الحزمي، إلى "النكف القبلي" ضد جماعة الحوثي، إثر تعرضه للاعتقال والسجن من قبل الجماعة، برفقة فتاة تُدعى "ميرا"، تزعم أنها ابنة "رئيس النظام السابق "، وذلك بعد أن استجارت به عقب استيلاء الشيخ القبلي ورجل الأعمال المقرب من الحوثيين، فارس مناع، على منزلها في .ومنذ أكثر من أسبوع، توافد مقاتلون قبليون من مختلف القبائل والعشائر اليمنية، تلبية لدعوة "النكف" التي أطلقها الشيخ بن فدغم، إلى منطقة " " الحزم، المركز الإداري للمحافظة.وتشهد شرق الجوف توتراً وتحشيداً قبلياً متواصلاً، يقابله تحشيد للحوثيين في الضفة المقابلة، وتحديداً في المديريات التي يسيطرون عليها، بما فيها مدينة الحزم، استعداداً لأي مواجهة حال فشلت الوساطات الجارية لثني القبائل عن فض حشودهم.

يأتي ذلك وسط إصرار الزعيم القبلي بن فدغم على تنفيذ مطالبه بإيصال الفتاة إلى المنطقة التي يقيم فيها، وإعادة منزلها وكافة المنهوبات التي استولت عليها الجماعة في صنعاء.



ولا يزال التوتر والتحشيد مستمرين وسط مخاوف من فشل احتواء الموقف، ما قد يؤدي إلى تفجر الوضع عسكرياً بين القبائل والحوثيين في أكبر المحافظات اليمنية الواقعة شمال البلاد.



من جانبهم، يتهم الحوثيون بتبني الشيخ حمد بن راشد فدغم، والعمل على تضخيم قضيته واستخدامها بوصفها مدخلاً لاستهداف الجماعة، في وقت يواصلون فيه التحشيد لأنصارهم ضد المملكة، وسط تصاعد في خطاب الوعيد والتهديد.

كما يلوح الحوثيون بترسانتهم العسكرية ضد المملكة من صواريخ وطائرات مسيرة، في حال عدم الاستجابة للمطالب التي طرحها زعيم الجماعة في خطابه الأخير في يونيو/ حزيران الفائت.



وتتواصل هذه الحملة الحوثية منذ ما يقارب الأسبوعين بصورة متصاعدة، سواء عبر خطابات زعيم الجماعة، أو تصريحات القيادات السياسية والعسكرية، أو من خلال وسائل الإعلام ومنصات التابعة لهم.



وفي السياق، يرى الكاتب والصحفي اليمني، أحمد الشلفي، أن ما يحدث في مناطق القبائل اليمنية، سواء فيما يتعلق بالحشود الحوثية تحت شعار "طرد الاحتلال والعدوان السعودي"، أو حشود قبائل الجوف تحت عنوان نصرة الشيخ حمد بن راشد فدغم الحزمي وقضية الفتاة التي تدعي أنها ميرا صدام حسين، "يعكس مشهداً مهماً من مشاهد التفاعل الميداني الحالي ومقدماته".



وقال الشلفي، إن هذا المشهد لا يمكن فصله عن مخاوف الحوثيين مما يعتقدون أنه يُحضَّر ضدهم من قبل الحكومة اليمنية والسعودية، ولا عن الشعور المتزايد داخل الجبهة الحكومية بأن المواجهة مع الحوثيين قادمة، لكنها مؤجلة ما لم يحدث اختراق سياسي حقيقي أو يتغير ميزان القوى على الأرض.



وأوضح الشلفي أن من يتابع الحشود القبلية التي تساند الشيخ بن فدغم، سواء من قبائل الجوف أو من محافظات مأرب وحضرموت وشبوة ومناطق يمنية مختلفة، يجد أن الأمر ليس مجرد تحرك عفوي بالكامل كما يذهب البعض.



وأضاف: "إن حشد مئات المسلحين والقبائل إلى المطارح يحتاج إلى دعم وإسناد وتنظيم، ولا تستطيع القبائل عادة التحرك بهذا الحجم دون وجود غطاء أو ترتيب، رغم أن البعض يقلل من أهمية الأمر".



وأكد الكاتب اليمني أن أهمية المشهد تكمن في أن الحوثيين يحشدون القبائل بخطاب التعبئة ضد السعودية، وفي المقابل تتحرك قبائل أخرى تحت عنوان مواجهة الحوثيين ورفض ممارساتهم. وتابع: "بين المشهدين، تبدو القبيلة اليمنية مرة أخرى في قلب الصراع، لا كطرف محايد، بل كقوة يُراد من خلالها تغيير ميزان الضغط السياسي والميداني".



وأشار الصحفي اليمني إلى أن هذا لا يعني بالضرورة أن الحرب ستندلع خلال أيام، لكنه يؤكد أن الأرض ليست ساكنة، وأن هناك استعدادات واصطفافات ورسائل متبادلة، حيث يحاول كل طرف اختبار قوته وحجم تأثيره قبل أي مواجهة محتملة.

وبحسب الشلفي، فإن ما يجري في الجوف ومناطق القبائل لا ينبغي التعامل معه باعتباره حادثة عرضية أو مجرد قضية قبلية عادية، بل بوصفه "مؤشراً على تحول قد يغير في المشهد ولو لم يكن ذلك ملحوظاً، وعلى أن مرحلة ما قبل المواجهة قد تكون بدأت، حتى وإن ظل قرار الحرب مؤجلاً حتى الآن". ومضى بالقول: "كل الحروب السابقة كانت تبدأ بمثل هذه الإرهاصات التي قد تبدو أحياناً غير مهمة، لكنها تحمل في طياتها الكثير من المفاجآت".



وخلص الكاتب اليمني إلى أن أطراف الصراع ستفكر بلا شك في استثمار هذه التفاعلات القبلية والميدانية وتوجيهها بما يخدم مصالحها، سواء لتعزيز أوراقها التفاوضية أو لإعادة تشكيل موازين القوى على الأرض.



يُذكر أن اليمني دعا، الثلاثاء، قوات الجيش إلى رفع الجاهزية القتالية على وقع المستجدات والتطورات على الأرض، لا سيما بعد تلويح زعيم الحوثيين بالتحرك العسكري ضد الحكومة والسعودية.



من هي ميرا صدام حسين؟

تعود قضية الفتاة التي تُعرف باسم "ميرا صدام حسين" إلى مطلع العام 2026، حيث أثارت ادعاءاتها بأنها ابنة سرية لرئيس النظام السابق في صدام حسين جدلاً واسعاً في والعالم العربي.



تقول المرأة إنها وُلدت عام 1991، وأُرسلت إلى اليمن بعد الأمريكي للعراق عام 2003 (بعمر حوالي 13 عاماً) تحت حماية الرئيس اليمني الراحل صالح، الذي وفر لها هوية يمنية مستعارة (سمية أحمد الزبيري أو سمية أحمد محمد الزبيري) وعقارات وممتلكات في صنعاء.



ردت "عائلة صدام حسين" بنفي هذه الادعاءات، مؤكدين أن "ميرا" لا تمت للعائلة بصلة قرابة، وأن الوثائق مزورة، وأن مثل هذه "القصص الخيالية" تُعاد تداولها دورياً.



فيما قالت السلطات في صنعاء (وزارة الداخلية التابعة لجماعة الحوثية)، إن الادعاءات "عارية عن جملة وتفصيلاً".

وحسب الرواية الرسمية، هي امرأة يمنية مسجلة باسم سمية الزبيري، وأجريت فحوصات DNA أثبتت نسبها البيولوجي إلى والدين يمنيين بنسبة 99.99%. أدينت سابقاً (حوالي 2023) بتهم التزوير وانتحال الشخصية، وحُكم عليها قضتها في السجن.



ورغم النفي الرسمي والعائلي، تحولت القضية إلى نزاع قبلي بارز. اتهمت "ميرا" قيادات حوثية بنهب منزلها في حي حدة الفاخر بصنعاء (ممتلكات، سيارات، مجوهرات، وثائق).