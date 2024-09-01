"نهج استفزازي".. موسكو تندد بتوسع "الناتو" قرب حدودها

وقال متحدث باسم الخارجية الروسية: "نؤكد باستمرار أن زيادة النشاط والإمكانات العسكرية لحلف شمال الأطلسي والدول الأعضاء فيه بالقرب من الحدود الروسية أمر استفزازي".واضاف: "هذا ينطبق أيضا على نشر لواء ألماني على الأراضي الليتوانية، حيث يتم بناء قاعدة عسكرية لذلك".وفي وقت سابق، أفادت وسائل الإعلام ببدء ليتوانيا بناء قاعدة عسكرية سيتمركز فيها 4000 جندي من الجيش الألماني حتى نهاية عام 2027.