الإفراج عن 50 داعشيا معتقلا

السومرية نيوز – دولي

أفرجت قوات سوريا الديمقراطية، اليوم الاثنين، عن 50 سجيناً سورياً متهمين بالانتماء الى تنظيم داعش، بعدما شملهم عفو عام، فيما سيتم اخلاء المتبقين على دفعات في الأيام المقبلة.

ووفق وكالة الأنباء الكردية (هاوار)، فإن إطلاق سراح دفعة جديدة من المعتقلين الذين شملهم قانون العفو العام، جاء تطبيقاً لمخرجات (ملتقى العشائر الثاني)، وتطبيقاً لـ(قانون العفو العام) الذي حمل الرقم (10)، الصادر عن (مجلس الشعوب الديمقراطية) في إقليم شمال وشرق سوريا، يوم 17 تموز الماضي.

مع الإشارة إلى أن عدد المعتقلين الذي أخلي سبيلهم ممن شملهم قانون العفو بلغ 1111 شخصاً. وقد أخلي سبيل الدفعة الأولى منهم في 21 تموز الماضي.

وهي ثاني دفعة يتم إطلاق سراحها من إجمالي ألف إلى 1500 شخص شملهم العفو.