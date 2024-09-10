على راسها مشاريع اقتصادية بالبصرة.. السفير الإيراني يكشف أجندة زيارة بزشکیان للعراق

وقال آل صادق لوكالة إيسنا للأنباء، حول زيارة مسعود بزشكيان يوم غد الأربعاء إلى العراق: تأتي هذه الزيارة تلبية لدعوة رئيس الوزراء العراقي بهدف توسيع وتعزيز العلاقات السياسية والثقافية والاقتصادية والأمنية.وذكر أنه سيتم خلال هذه الزيارة التشاور في الملفات الثنائية والتعاون الدولي والإقليمي وآخر التطورات في غرب آسيا، موضحا: سيتقبل السوداني الرئيس الإيراني أول زيارته ومن ثم سيلتقي ويتشاور مع الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد.وأوضح السفير الإيراني لدى العراق أنه سيتم عقد اجتماع عمل للوفدين الإيراني والعراقي برئاسة بزشكيان والسوداني، وقال: سيلتقي الرئيس الإيراني خلال هذه الزيارة برئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي "فائق زيدان"، ومن ثم سيشارك في عشاء يقام بدعوة من نائب رئيس مجلس النواب العراقي، يشارك في هذه المأدبة عدد من المسؤولين العراقيين وأشخاص آخرون من مختلف الأطياف الدينية والسياسية والعرقية.وبين آل صادق أنه سيتم خلال هذه الزيارة توقيع مذكرة تفاهم بين مسؤولي البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والأمنية والبريدية والاتصالاتية والزراعية والفنية والرياضية، مشيرا إلى أن "بزشكيان سيزور محافظة البصرة، التي تعد العاصمة الاقتصادية للعراق".وواصل: من المحتمل أن يتم البدء في العديد من المشاريع الاقتصادية خلال الزيارة إلى .وحول ما إذا سيتوجه الرئيس الإيراني إلى أربيل خلال زيارته إقليم كردستان، قال السفير الإيراني: يجري التخطيط لزيارة رئيس الجمهورية لهذه المنطقة.وذكر أنه من المرجح أن تستمر زيارة الرئيس الإيراني للعراق يومين، حيث سيزور خلالها العتبات المقدسة أيضا.