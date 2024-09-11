المتهم لديه فيديوهات.. تعدي جنسي على 4 أطفال بدار أيتام

حيث قام المتهم بتصوير مقاطع فيديو لهم أثناء ارتكاب جريمته، وتم العثور على 8 فيديوهات توثق الاعتداءات داخل دار الرعاية.وأسفرت التحريات عن مفاجأة تفيد بأن المتهم هو خريج نفس الجمعية، يتردد عليها بانتظام لتنفيذ جريمته.وأوضحت أن المتهم، البالغ من العمر 24 عامًا، اعترف أمام المختصة بارتكاب تلك الجرائم وتصوير داخل دار الرعاية.وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت على المتهم بعد تلقي بلاغ بشأن التعدي الجنسي على وتصويرهم في أثناء ذلك.تم تفريغ محتويات هاتف المتهم، حيث عُثر على عدد من الفيديوهات توثق الجرائم، وتم التحفظ على الهاتف وتحريزه للعرض على جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.