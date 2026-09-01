تعرض ناقلتين تحملان نفطا سعوديا للهجوم في مضيق هرمز

ونقلت رويترز عن شركتي شركتا ماريسكس لإدارة المخاطر البحرية وكبلر لتتبع حركة السفن أن "مقذوفات مجهولة أصابت ناقلتين عملاقتين تحملان ‌نفطا سعوديا بفارق دقائق معدودة في أثناء مرورهما عبر متجهتين إلى الخارج في وقت متأخر أمس الاثنين".ووفقا لشركة ماريسكس "تمثل الواقعتان المتزامنتان تقريبا تصعيدا إضافيا في بيئة التهديدات داخل الممر ".وأظهرت بيانات كبلر أن "كل ناقلة جرى تحميلها بمليوني برميل من النفط الخام السعودي من ميناء الجعيمة الأسبوع الماضي".وكانت شركة أرامكو استأنفت ⁠عمليات تحميل وبيع النفط من داخل المضيق في آب.