وزير الجيش الأمريكي يقدم استقالته الى ترامب

ومن المتوقع أن يغادر دريسكول خلال الأيام المقبلة، في تغيير جديد يطال للجيش وسط خلافات داخل البنتاغون بشأن إدارة وملفات التعيينات والترقيات.

وأكد رحيل دريسكول، مشيدا بالدور الذي أداه منذ توليه منصبه.



وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض آنا كيلي إن دريسكول كان "فعالاً للغاية" في تنفيذ أجندة داخل ، من خلال قيادة عمليات عسكرية وصفتها بالتاريخية، وإعادة التركيز على الجاهزية والقدرة القتالية.



وأضافت أن دريسكول ساهم أيضا في المفاوضات المتعلقة بروسيا وأوكرانيا، إلى جانب ملفات أخرى، معتبرة أن أصبح أقوى بفضل عمله مع ترامب وهيغسيث.



وتأتي بعد أشهر من تقارير تحدثت عن خلافات بين دريسكول وهيغسيث بشأن مسار الجيش وقرارات طالت عددا من كبار قادته.