هيئة بحرية تكشف عن بلاغ يخص "واقعة" في المحيط الهندي

كشفت هيئة بحرية بريطانية، الاثنين، عن تلقيها بلاغا عن واقعة في .

وقالت ، "تلقينا بلاغا عن واقعة تشمل ناقلة نفط وقوات عسكرية في "، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

ويأتي ذلك في سياق تطورات عسكرية شهدتها المنطقة ليلة أمس، بدأت عندما شن هجمات على جزيرة "لارك" في ، وعقب ذلك، ردت إيران بهجمات استهدفت قوات أمريكية متمركزة في ، إلى جانب قاعدة "المنهاد" الجوية في الإمارات، بحسب ما أعلن الإيراني.