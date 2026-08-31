غارات إسرائيلية تستهدف بلدة جنوبي لبنان

استهدفت غارات إسرائيلية، مساء اليوم الاثنين، بلدة جنوبي .

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وقالت ، "طائرات إسرائيلية مسيّرة تشن 3 غارات متتالية على بلدة وحي المشاع جنوبي ". وكانت غارة إسرائيلية استهدفت، مساء أمس الأحد، محيط بلدة كفررمان في قضاء النبطية جنوبي لبنان.