بلومبرغ: السعودية تسعى لاقتراض 8 مليارات دولار وسط تداعيات حرب إيران

وأوضحت المصادر أن لإدارة الدين السعودي بدأ التواصل مع بنوك بشأن صفقة التمويل المحتملة، فيما تجري شركة أرامكو محادثات مماثلة مع مؤسسات مالية كبرى.وأكدت أن الصفقتين لا تزالان في مرحلة مبكرة، وقد لا يتم إبرامهما في نهاية المطاف.وتأتي التحركات في وقت تواجه فيه السعودية ودول تداعيات اقتصادية للحرب، من بينها اضطراب حركة التجارة عبر ، وارتفاع تكاليف الواردات والضغوط على سلاسل الإمداد.