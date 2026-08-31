لبنان ينفي وجود مراسلات مع العراق تتعلق بملفات فساد

وذكر بيان للوزارة، ان "بعض المواقع الإعلامية تداولت أخباراً تتناول الحكومة ووزير المالية اللبناني، وتدّعي وجود طلبات أو مراسلات تم تداولها مع تتعلق بملفات فساد وغيرها من المواضيع"، نافية ذلك "جملةً وتفصيلاً".وأضافت، ان "أي طلب يتعلق بمثل هذه المواضيع لا يتم إلا من خلال مراسلات رسمية بين الحكومات والوزارات والجهات المختصة حصراً بين البلدين الشقيقين، ووفق الأصول والقنوات الرسمية المعتمدة".