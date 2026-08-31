"شكراً لقضاء العراق".. صحفية أمريكية تعلق على سجن متهم باحتجازها كرهينة في بغداد

وقالت كيتلسون في منشور لها، إن " المركزية في حكمت على جبار لازم بالسجن لمدة 15 عاماً بموجب ، بعد إدانته بكونه أحد المسلحين الذين احتجزوني كرهينة في في 31 مارس/آذار".وأضافت أنها "ممتنة للقضاء العراقي لاهتمامه بقضيتها، وكذلك لكل من ساعد في إخراجها حية"، معربة عن شكرها لكل من "يحب العراق بقدر ما تحبه ويحاول بناء مستقبل أفضل له".وختمت الصحفية الأميركية رسالتها بالقول: "أشكركم من أعماق قلبي. الحمد لله دائماً".