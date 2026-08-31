ترامب يتوعد إيران بالرد: قيادتها في حالة فوضى تامة

وقال في تصريحات، إن "قيادة في حالة فوضى تامة"، مضيفاً أن "الشيء الوحيد لدى الإيرانيين هو الأخبار الكاذبة".ووصف ترامب، إيران بأنها "رسمياً دولة فاشلة وميتة"، متوعداً بالرد على الهجوم الذي استهدف القوات الأمريكية.وكان قد أعلن الإيراني، فجر الاثنين، عن تدمير بنى تحتية في قاعدتين أمريكيتين في .وذكر الحرس الثوري، "دمرنا بنى تحتية ومواقع تمركز مقاتلات العدو في قاعدتي الملك حسين والأزرق الجويتين الأمريكيتين في الأردن".من جهتها، قالت " نيوز" عن مسؤول أمريكي، "لا أضرار كبيرة في هجمات إيرانية على قواتنا في الأردن وتم اعتراض جميع الصواريخ".وأضاف المسؤول "إيران أطلقت صواريخ باليستية على في الأردن ردا على الضربة في ".الى ذلك، نقل موقع "أكسيوس" عن مصدر أمريكي، "قواتنا استهدفت مواقع عسكرية إيرانية لمنع نشر ألغام بحرية في مضيق هرمز".