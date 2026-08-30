مسؤول أمريكي: لا أضرار كبيرة بهجمات إيرانية على قواتنا في الأردن

أعلن مسؤول أمريكي، فجر الاثنين، عدم وجود أضرار كبيرة في هجمات إيرانية على قوات بلاده في .

وقالت " نيوز" عن مسؤول أمريكي، "لا أضرار كبيرة في هجمات إيرانية على قواتنا في وتم اعتراض جميع الصواريخ".

وأضاف " أطلقت صواريخ باليستية على في الأردن ردا على الضربة في ".

الى ذلك، نقل موقع "أكسيوس" عن مصدر أمريكي، "قواتنا استهدفت مواقع عسكرية إيرانية لمنع نشر ألغام بحرية في مضيق هرمز".

وكان مسؤول أمريكي كشف، الأحد، عن قصف راجمتي صواريخ للحرس الثوري الإيراني في جنوب إيران، فيما توعد الإيراني، الأحد، بالرد على قصف جزيرة لارك جنوبي إيران.

أعلن التلفزيون الإيراني، فجر الاثنين، عن إطلاق صواريخ باتجاه أهداف عدة في المنطقة.