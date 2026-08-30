ترامب يدعو الشركات الكندية للانتقال إلى أمريكا

وقال ، في منشور على منصة "تروث سوشيال": "دعوا جميع الشركات الكندية التي تتعامل مع تنتقل إلى ، فورا. الكثير من هذه الشركات شركات غادرت منذ سنوات بسبب قيادة أمريكية غبية. عندما تعود، لن تكون هناك رسوم جمركية".وتشهد العلاقات بين الولايات المتحدة وكندا توترا متصاعدا منذ أسابيع، حيث فرضت رسوما جمركية بنسبة 50% على مجموعة من السلع الكندية بعد انهيار المحادثات التجارية، ردت عليها بإجراءات مماثلة، وفرضت رسوما انتقامية على سلع أمريكية بقيمة 20 مليار دولار، واتهم ترامب كندا بـ"استغلال" الولايات المتحدة لعقود وفرض رسوم باهظة على المزارعين الأمريكيين.وتأتي تصريحات ترامب في وقت أعلن فيه أيضا عن تغيير اسم إلى "بحيرة أمريكا"، في خطوة وصفت بأنها تأتي في إطار خلافه مع رئيس وزراء مقاطعة ، ، وكان ترامب قد استخدم تكتيكات مشابهة في السابق، مثل إعادة تسمية إلى "خليج أمريكا".