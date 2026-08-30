دوي انفجارات قرب جزيرة لارك جنوبي إيران

دوت انفجارات عدة، مساء اليوم الأحد، قرب جنوبي .

وقالت ، "دوي انفجارات قرب جنوبي ".

الى ذلك، قالت ، "العدو شن قبل ساعة هجوما بطائرة مسيرة على جزيرة لارك في محافظة هرمزغان جنوبي إيران".

وكان مسؤول أمريكي كشف، الأحد، عن قصف راجمتي صواريخ للحرس الثوري الإيراني في جزيرة لارك جنوبي إيران.