في أمريكا.. ترقب لتقرير الوظائف وسط توقعات باستقرار سوق العمل

ويتوقع الاقتصاديون أن تظهر بيانات مكتب إحصاءات العمل، المقرر صدورها يوم الجمعة المقبل، إضافة نحو 55 ألف وظيفة إلى كشوف الأجور، بعد انخفاض مفاجئ في التوظيف خلال يوليو، كما يرجح استقرار معدل البطالة عند 4.1%، بما يشير إلى استمرار متانة سوق العمل رغم تباطؤ وتيرة التوظيف.وتأتي البيانات بعد تصريحات رئيس كيفن وارش، الذي قال إن استقرار الطلب على العمالة ومحدودية عمليات تسريح الموظفين يتوافقان مع حالة التوظيف الكامل، وأشار إلى أن استقرار سوق العمل يدعم إنفاق المستهلكين ويسمح للاقتصاد بمواصلة النمو.في المقابل، يواصل الاحتياطي الفيدرالي التركيز على التضخم، الذي ظل أعلى من مستهدفه البالغ 2% لفترة طويلة، وقد عززت تصريحات وارش احتمالات رفع أسعار الفائدة في سبتمبر إلى أكثر من 50%، ما يجعل تقرير الوظائف المقبل عنصرا مهما في تحديد مسار السياسة النقدية.ويراقب المستثمرون أيضا بيانات التضخم المقبلة، بما في ذلك مسوح معهد إدارة التوريدات لقطاعي التصنيع والخدمات، والتي تتضمن مؤشرات لأسعار المدخلات والمواد.