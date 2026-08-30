مسؤولون يدرسون مغادرة إدارة ترامب وسط موجة استقالات

وقالت الوكالة إن "خلال الشهر الماضي، خسر كبير مسؤوليه للعلاقات العامة، ومستشاره القانوني الرئيسي، ومستشارا رئيسيا للأمن القومي، ومسؤولا كانت مهمته التواصل مع ، ويدرس عدد آخر من كبار المسؤولين إمكانية المغادرة في الأشهر المقبلة"، في إشارة إلى حالة عدم الاستقرار التي تشهدها الإدارة في فترة حساسة.وتأتي هذه التطورات بعد أن أصبح معروفا أن سيغادره في المستقبل القريب كل من المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، ومدير التشريعية برايد، ونائب للرئيس آندي ، والمستشار القانوني ديفيد وورينغتون.وأثارت هذه الموجة من الاستقالات قلقا في الأوساط السياسية، خاصة مع اقتراب موعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، حيث يحتاج ترامب إلى فريق متماسك لمواجهة التحديات السياسية والدعائية.من جانبها، لا تبدي نفسها قلقا كبيرا حيال هذه التطورات، وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض تايلور رودجرز في هذا الصدد: "هذه الحركة أكثر أهمية من أي موظف بمفرده. مهمة الرئيس - جعل عظيمة كما لم تكن من قبل - ستستمر بنفس النشاط".