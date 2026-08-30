الخارجية اللبنانية ترد على عراقجي: العلاقات مع الدول تمر عبر مؤسساتها

ورحبت الخارجية ، في بيان، بحرص عراقجي على إقامة علاقات طيبة مع الحكومة اللبنانية، مؤكدة أن سعى دائما، ولا يزال، إلى إقامة أفضل العلاقات مع جميع الدول، بما فيها .وقالت الوزارة إنها "لطالما اعتمدت العقلانية والانفتاح والروح البناءة في مقاربة جميع المسائل"، وإنها تتوقع من نظرائها اعتماد النهج نفسه.وأضافت: "العقلانية في العلاقات بين الدول تفترض أولا التعامل مع الدول من خلال مؤسساتها الدستورية والشرعية، لا مع "أطراف" أو "فصائل" داخلها".وشددت الخارجية اللبنانية على مبدأ المعاملة بالمثل، قائلة: "كما أن إيران، أو أي دولة مضيفة أخرى، لن تقبل بأن يتجاوز السفير اللبناني مؤسساتها الرسمية للتعامل مع أطراف أو فصائل بمعزل عنها، فإن لبنان لا يقبل بذلك أيضا".وأكدت أن "العلاقات بين الدول تُبنى مع الدول ومن خلالها، واحترام السيادة مبدأ متبادل لا يحتمل الانتقائية أو التجاوز".وجاء الموقف اللبناني بعد تصريحات لعراقجي بشأن الملف اللبناني، قال فيها إن ترغب في إقامة علاقات طيبة مع جميع الفئات والفصائل اللبنانية، كما أكد استعدادها لبناء علاقات جيدة مع الحكومة اللبنانية.