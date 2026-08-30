هجوم على ناقلة أثناء دخولها مضيق هرمز

أفادت ، اليوم الأحد، بتلقي بلاغ عن تعرض ناقلة لهجوم بمقذوف مجهول أثناء دخولها .

وذكرت الهيئة أن الهجوم وقع على بعد نحو 12 ميلاً بحرياً شمال مدينة خصب العمانية، مشيرة إلى عدم ورود تقارير عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار بيئية جراء الحادث.



ولم تتضح حتى الآن طبيعة المقذوف أو الجهة المسؤولة عن الهجوم.