مقتل "الخال" في اشتباك مسلح

وقالت في بيان لها اليوم الأحد، إن "المذكور أقدم قبل ثلاثة أيام على ‌‏إطلاق النار باتجاه عناصر الأمن خلال محاولة توقيفه، قبل أن يعاود، خلال العملية ‌‏الأخيرة، إطلاق النار والمبادرة إلى الاشتباك مع القوة الأمنية التي داهمت مكان ‌‏اختبائه في مدينة صافيتا بريف طرطوس، ما استدعى التعامل معه وتحييده".‏وأوضحت أن "السجلات الأمنية تؤكد أن المجرم شغل منصب قائد في ما يُسمى بـ"الفرقة 25" خلال عهد النظام البائد، وبعد معارك التحرير عُرف حركيا باسم "فجر 3"، حيث كان ينوب عن المجرم غياث دلا في قيادة مجموعات فلول النظام والخارجين عن القانون في الساحل".وأضاف البيان: "كما تؤكد المعلومات الأمنية تورطه في عمليات تمرد مسلحة استهدفت مقرات الدولة، وأسفرت عن سقوط شهداء من قوات الأمن والجيش العربي السوري واحتجاز آخرين، حيث تولى شخصياً مسؤولية التفاوض على الأسرى، كما سعى إلى تشكيل مجموعات مسلحة لضرب المقرات الحكومية واستهداف المدنيين".وأشارت قوى الأمن الداخلي إلى أن العملية جاءت بعد رصد تحركات وتنقلات المطلوب بين عدة مناطق، وصولا إلى تحديد مكان اختبائه، حيث بادر مجددا إلى الاشتباك مع القوة الأمنية، قبل أن يجري تحييده.