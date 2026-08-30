ترامب: سنعيد ملء الاحتياطي النفطي الأميركي بالخام الفنزويلي

وقال ، في منشور عبر منصته للتواصل الاجتماعي، إن الخطوة تأتي ضمن توجه إدارته لتعزيز إمدادات الطاقة الأميركية والاستفادة من الاحتياطيات النفطية الكبيرة التي تمتلكها فنزويلا.وكان ترامب قد أعلن، أمس السبت، التوصل إلى ما وصفه بـ"أكبر صفقة نفط في تاريخ العالم"، مشيراً إلى أن الاتفاق يمنح إمكانية الوصول إلى موارد النفط الفنزويلية.