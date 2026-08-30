العامري: الصدام بين الدولة والمقاومة "مستحيل".. وتنظيم السلاح شأن عراقي

وقال ، خلال الحفل التأبيني لإحياء الذكرى السنوية لاستشهاد آية الله ، إن " من المستحيل جداً أن يتخذ قرار الصدام مع المقاومة"، مشيراً إلى أن قوى الإطار التنسيقي تدرك خطورة الصدام وتمتلك الخبرة والقدرة على .وأضاف أن تنظيم السلاح "هدف وطني ودستوري مشروع"، مؤكداً أن هذا الملف يجب أن يكون قراراً عراقياً بامتياز، مع رفض أي تدخل أو إملاءات خارجية بشأنه.وشدد العامري على ضرورة تحقيق السيادة العراقية الكاملة براً وبحراً وجواً، وخروج القوات الأجنبية، وفي مقدمتها الأميركية والتركية، وإخضاع جميع الأراضي والمنافذ الحدودية والجوية لسلطة الدولة.كما دعا إلى "نزع سلاح المجاميع المسلحة الموجودة خلافاً للدستور والتي تهدد دول الجوار، وسن قانون وإنصافه، فضلاً عن تعزيز قدرات والدفاعات الجوية لحماية ".وأشار إلى أن المقاومة والأجهزة الأمنية قاتلت "في خندق واحد" خلال المراحل الصعبة التي مر بها العراق، مؤكداً أن سلاح المقاومة لم يُستخدم ضد الدولة، وإنما للدفاع عن سيادة العراق.وأكد رفض "الهيمنة الأجنبية" والإملاءات الخارجية، مشدداً على أن أمن العراق وسلاحه وتنظيم شؤونه الأمنية "شأن عراقي خالص، وأن زمن الإملاءات الأميركية قد ولّى"، داعياً إلى علاقات قائمة على التكافؤ والتوازن واحترام المصالح والكرامة الوطنية.