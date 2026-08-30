الكويت تسمح بتعيين غير الكويتيين المسحوبة جنسيتهم في الإطفاء

ونص القرار على جواز قبول تعيين غير الكويتيين في وظائف ضباط صف بقوة الإطفاء العام، ممن صدر بحقهم مرسوم بسحب الجنسية ، وفقاً لأحكام البند (4) من المادة (13) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بشأن الكويتية وتعديلاته.وشدد القرار على أن يتم قبول تعيين أعضاء العام بناء على العقود المبرمة معهم، وبعد استيفاء كافة الإجراءات الأمنية المعتمدة لدى الجهات المختصة، على أن يصدر قرار النهائي من رئيس قوة الإطفاء العام.وألزم القرار المقبولين بتعهد خطي بالعمل في قوة الإطفاء العام لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، وفق ما تراه القوة مناسباً في هذا الشأن.كما أوضح القرار أن المعينين المشمولين بأحكامه يخضعون لكافة القوانين واللوائح والقرارات والأوامر والتعليمات النافذة في قوة الإطفاء العام طوال مدة خدمتهم، ويلتزمون بالعمل في المهام المحددة بعقود تعيينهم.وأجاز القرار لرئيس قوة الإطفاء العام، أو من يفوضه، نقل المعين أو تكليفه بأعمال أخرى بحسب مقتضيات المصلحة العامة.