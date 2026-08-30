واشنطن بوست: حرب إيران تستنزف قدرات الجيش الأميركي وتضعف حماية الأراضي

وبحسب التقرير، أبدى عدد من كبار القادة العسكريين، بينهم قادة والقيادات الأميركية في أوروبا والمحيطين والهادئ والجنوبية، اعتراضهم على تمديد انتشار القوات والمعدات في الشرق الأوسط، مؤكدين أن استمرار الحرب لفترة أطول أصبح يشكل مخاطر متزايدة على الجاهزية العسكرية.وأشار التقرير إلى أن البحرية الأميركية تواجه ضغوطاً كبيرة، فيما تراجعت جاهزية جزء من أسطول المدمرات، إضافة إلى استنزاف مخزونات صواريخ " " و"ثاد" و"توماهوك"، فضلاً عن خسائر في الطائرات المسيّرة وأضرار لحقت بقواعد أميركية في المنطقة.ووفق المصادر، فإن القادة العسكريين يعارضون تمديد الانتشار، لكنهم ملتزمون بتنفيذ أوامر وزير الحرب بيت هيجسيث، وسط استمرار الغموض بشأن موعد انتهاء العمليات.كما حذّر التقرير من أن استمرار استنزاف القوات والذخائر قد يحد من قدرة على التعامل مع تهديدات محتملة من قوى أخرى، خصوصاً وروسيا.