ارتفاع حصيلة العدوان على غزة إلى 73 ألفا و454 شهيدا

وذكرت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي، إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية 5 شهداء و14 مصابا.وأوضحت أن حصيلة الشهداء منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، ارتفعت إلى ألف و318، وأن عدد المصابين بلغ 4 آلاف و375، إضافة إلى انتشال جثامين 815 فلسطينيا.