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الخطوط السورية تتسلم أول طائرتين ضمن مشروع تطوير مطار دمشق
دوليات
2026-08-30 | 01:47
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
191 شوهد
السومرية نيوز
– دولي
تسلمت
الخطوط الجوية السورية
أول طائرتين
إيرباص a320
ضمن برنامج لتعزيز القدرة التشغيلية للناقل الوطني وتوسيع شبكة رحلاته.
وجاء استلام الطائرتين - من أصل 8 طائرات من عائلة
إيرباص
- في إطار الالتزامات المرتبطة بمشروع تطوير
مطار دمشق الدولي
مع شركة «أورباكون القابضة»، والذي يتضمن مسارا لدعم وتحديث أسطول
الخطوط الجوية السورية
.
ودخلت الطائرتان رسمياً في
السجل الوطني
السوري للطائرات، وحملتا التسجيلين YK-AKI وYK-AKJ، بطاقة استيعابية تبلغ 156 مقعدا لكل طائرة، موزعة بين 12 مقعداً لدرجة رجال الأعمال و144 مقعداً للدرجة السياحية.
واختيرت الطائرتان من السوق العالمية للطائرات بعد تقييم حالتهما الفنية وسجلات الصيانة والتاريخ التشغيلي ومدى الجاهزية لدخول الخدمة، في حين سبق تشغيلهما في السوق الأوروبية ضمن أطر تشغيلية ورقابية خاضعة لمتطلبات السلامة وصلاحية الطيران المعتمدة أوروبياً.
وخضعت الطائرتان قبل الاستلام لعمليات فحص وصيانة وتقييم فني شاملة، بمشاركة مهندسين وفنيين سوريين مختصين، إلى جانب شركتين دوليتين متخصصتين في فحص وصيانة الطائرات، شملت مراجعة السجلات الفنية والتاريخ التشغيلي والتأكد من استيفاء متطلبات السلامة وصلاحية الطيران.
ووصلت الطائرة YK-AKI إلى مطار دمشق الدولي، تمهيداً لإدخالها الخدمة ضمن أسطول
الناقل الوطني
، فيما توجهت الطائرة YK-AKJ إلى
مركز متخصص
لإجراء أعمال الطلاء وتطبيق الهوية البصرية الجديدة للخطوط الجوية السورية، على أن يتم الكشف عنها رسمياً بالتزامن مع وصولها إلى
سورية
خلال الفترة المقبلة.
وبالتوازي، تتواصل الإجراءات الفنية والمالية والقانونية الخاصة بالطائرات الست المتبقية، تمهيداً لاستلامها وإدخالها تباعاً إلى السجل الوطني السوري.
ومن المتوقع أن يسهم اكتمال برنامج الطائرات الثماني في رفع القدرة التشغيلية للخطوط الجوية السورية، بما يتيح زيادة عدد الرحلات على بعض الخطوط القائمة، وفتح وجهات جديدة، وتحسين انتظام الرحلات، وتوفير خيارات أوسع للمسافرين من وإلى سورية.
ويأتي تحديث الأسطول بالتوازي مع خطط تطوير المطارات السورية وتوسيع شبكة الوجهات، في إطار مساعي إعادة تنشيط قطاع
الطيران المدني
وتعزيز الربط الجوي لسورية مع محيطها الإقليمي والدولي، بما يخدم حركة المسافرين ويدعم قطاعات التجارة والسياحة والاستثمار.
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