ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات نيبال إلى 734 قتيلا

– دولي

أفادت وكالة "رويترز" بارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في نيبال إلى 734 قتيلا، فيما لا يزال أكثر من 2500 شخص في عداد المفقودين.

وكانت وكالة "فرانس برس" قد ذكرت في وقت سابق أن حصيلة القتلى بلغت 675 شخصاً.

وكانت الفيضانات قد ضربت المناطق الشمالية من نيبال في صباح يوم 26 أغسطس، بعد أن تدفقت كمية هائلة من المياه من الجانب الصيني إلى نهر كوشي. وجاء هذا الطوفان في أعقاب قوي وما نتج عنه من انهيارات أرضية. ولا يزال أكثر من ألفي شخص في عداد المفقودين.