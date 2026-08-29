طهران: مضيق هرمز مغلق بالكامل والعقوبات ليست أمرا جديدا

أكدت ، أن مغلق بالكامل، فيما اعتبرت أن العقوبات الأمريكية الأخيرة ليست أمرا جديدا.

وقال نائب ، في إشارة إلى العقوبات الأمريكية الجديدة على بلاده: "إن الإجراء الأخير الذي اتخذه أعداؤنا، وتحديدا ، في إطار حزمة العقوبات الجديدة، ليس أمرا جديدا، والجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة له بشكل كامل أيضا".

وأضاف "إذا كانت الولايات المتحدة تفترض أنها ترغب في العودة إلى طاولة الدبلوماسية، فعليها أن تعلم أن لم تنتهك مذكرة تفاهم إسلام آباد، بل إن الولايات المتحدة هي التي خانت الدبلوماسية وطاولة المفاوضات للمرة الثالثة خلال الـ16 شهرا الماضية".



وشدد على أن بلاده "بطبيعة الحال، لا ينبغي أن تتحمل تكلفة هذا السلوك"، مردفا: "نحن من جانبنا اتخذنا الاستعدادات اللازمة بشأن بالتنسيق مع الحكومة العمانية، والآن تقع المسؤولية والالتزام على عاتق الطرف المقابل للوفاء بالمتطلبات اللازمة حتى تتخذ إيران إجراء متبادلا".



ونفى غريب آبادي الادعاءات المطروحة بشأن العبور الحر لبعض السفن، مؤكدا: "مضيق هرمز مغلق بالكامل، وإذا عبرت سفينة من هذا المسار، فسيكون ذلك بالتأكيد بتنسيق وإذن من الجمهورية الإسلامية الإيرانية".



وتابع "قواتنا المسلحة لديها إشراف كامل على أي تحرك في مضيق هرمز وتؤدي مهمتها على أفضل نحو، ولذلك فإن الادعاءات المطروحة لا تحظى بأي تأييد منا على الإطلاق، ولا يمكن لأي سفينة عبور مضيق هرمز من دون تنسيق مع إيران".