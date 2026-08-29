روسيا تعلن قصف منشآت في كييف وميناء ميكولايف

وقالت الوزارة، في بيان إن "الضربات أسفرت عن إصابة منشأة تجميع في كانت تقوم بتجميع وصيانة الزوارق التي يتم التحكم فيها عن بعد، بالإضافة إلى إصابة محطة شحن بحرية وأربعة مستودعات تحتوي على معدات عسكرية في ميناء ميكولايف، لتجهيز القوات الأوكرانية".كما أشارت الوزارة إلى إصابة محطة كهربائية فرعية في بلدة تريخاتي بمنطقة ميكولايف، كانت تضمن تشغيل ميناء ميكولايف.