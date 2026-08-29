روسيا تستعد لهجوم بري محتمل باتجاه كييف وتشيرنيهيف

وقال نائب رئيس ، بافلو باليسا، إنه لا توجد حتى الآن مؤشرات على حشد روسية هجومية قرب الحدود الشمالية، مشيراً إلى أن تجري تقييماً لخياراتها العسكرية.وأضاف أن لا تزال تخطط لإنشاء ما تسميه "مناطق عازلة" في وتشيرنيهيف وسومي، بعرض قد يصل إلى 20 كيلومتراً، فضلاً عن استمرار سعيها للسيطرة الكاملة على منطقة .