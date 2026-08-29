عراقجي يكشف عن معلومات استخباراتية تتعلق بالتلاعب بأسواق الطاقة

وفي منشور له على منصة "إكس" أكد ، استنادا إلى معلومات وتقييمات استخباراتية، وجود مساع أمريكية حثيثة للتلاعب بأسواق الطاقة والتحكم في اتجاهاتها.وأوضح عراقجي أن بعض العناصر داخل الحكومة الأمريكية تستغل وسائل إعلام وصفها بـ"الساذجة" للتأثير على الأسعار وجني مكاسب شخصية، وذلك في محاولة لإبقاء الرئيس الأمريكي (دونالد ترامب) أسيرا في حرب خاسرة.واختتم مؤكدا أن المستهلك الأمريكي هو الضحية الأولى الذي يتحمل في النهاية تكاليف وتداعيات هذا الوضع.