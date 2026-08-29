المنظمة البحرية الدولية: 400 سفينة و6 آلاف بحار عالقون في الخليج

وقال الأمين العام للمنظمة، أرسينيو دومينغيز، إن بعض السفن وطواقمها تمكنت من مغادرة ، فيما لم تتمكن مئات السفن من الخروج بأمان منذ بدء الحرب.وأضاف أن المنظمة وثقت 70 هجوماً استهدف سفناً في الخليج ومحيط منذ نهاية فبراير الماضي، أسفرت عن مقتل 19 بحاراً.وأكد دومينغيز أن تدهور الأمن البحري في الخليج والعالم يضر بالجميع، لكنه يمثل خطراً خاصاً على آلاف البحارة المتضررين من تداعيات النزاع.