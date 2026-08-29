ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات نيبال والتبت إلى 633 قتيلاً

وأعلنت في نيبال ارتفاع عدد القتلى إلى 626 شخصاً، بينما بلغ عدد المفقودين 2426 شخصاً، في حصيلة مرشحة للارتفاع.وفي ، أفادت السلطات بمقتل 7 أشخاص وفقدان أكثر من 550 آخرين جراء الفيضانات التي اجتاحت مناطق في إقليم التبت.وتواصل فرق الإنقاذ والجيش عمليات البحث في المناطق المنكوبة، فيما أعاقت الأحوال الجوية السيئة عمليات الإنقاذ الجوي، خصوصاً في المناطق الأكثر تضرراً.وتستمر مراكز الإغاثة في استقبال الناجين، وسط مخاوف من ارتفاع حصيلة الضحايا مع استمرار البحث عن مئات المفقودين.