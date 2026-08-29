تعرف على أسعار الدولار مع إغلاق البورصة المحلية

حافظت أسعار صرف الدولار الأمريكي على استقرارها أمام الدينار العراقي، اليوم السبت، في أسواق ، فيما ارتفعت في مع إغلاق التداولات المسائية.



سعر البيع: 154,500 دينار مقابل 100 دولار

سعر الشراء: 153,500 دينار مقابل 100 دولار





سعر البيع: 154,000 دينار لكل 100 دولار

سعر الشراء: 153,900 دينار لكل 100 دولار

سعر البيع: 154,500 دينار مقابل 100 دولارسعر الشراء: 153,500 دينار مقابل 100 دولارسعر البيع: 154,000 دينار لكل 100 دولارسعر الشراء: 153,900 دينار لكل 100 دولار