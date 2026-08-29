استطلاع: 85% من الفرنسيين يرون بلادهم في "تراجع"

وبحسب الاستطلاع الذي أجراه Ipsos-BVA بالتعاون مع CESI École d’Ingénieurs، يرى 57% من المشاركين أن تراجع لا يزال قابلاً للعكس، مقابل 28% يعتقدون أنه بات "لا رجعة فيه".وكشف الاستطلاع أن 52% من الفرنسيين يشعرون بأنهم ينتمون إلى "فرنسا غاضبة ومحتجة"، مقابل 46% ينتمون إلى "فرنسا مستاءة"، فيما لم تتجاوز نسبة الراضين والهادئين 2%.ومع اقتراب انتخابات 2027، يتوقع 79% من المشاركين حدوث تغييرات كبيرة جداً في طريقة حكم البلاد، بينما يفضل 53% وصول شخصية سياسية جديدة بأفكار وأساليب مختلفة.وتصدرت القدرة الشرائية القضايا التي يريد الفرنسيون التركيز عليها خلال الحملة الانتخابية بنسبة 46%، تلتها الأمن والخدمات العامة والحماية الاجتماعية بنسبة 30% لكل منها، ثم الموازنة والهجرة.ورغم حالة الغضب وعدم الثقة، لا تزال قيم الجمهورية تحظى بتأييد واسع، إذ اعتبر 96% الحرية قيمة مهمة، مقابل 91% للأخوة و90% للمساواة.