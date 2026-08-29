كواليس إغلاق مضيق هرمز.. معلومات جديدة عن قرار نشر الألغام

وبحسب تقرير لموقع "أكسيوس" نشره مراسل الموقع رافيد، قال مسؤولان إسرائيليان إن كان وراء التحرك لإغلاق المضيق خلال الأيام الأولى من الحرب.وخلال الساعات الـ72 الأولى، أعلنت إغلاق وحذرت من أنها ستهاجم ناقلات تحاول عبوره. لكن خلف الكواليس، تقول مصادر أميركية وإسرائيلية إن تنكسيري أصدر أمراً أكثر خطورة تمثل في زرع ألغام داخل "نظام فصل حركة المرور"، وهو المسار الدولي الرئيسي الذي تستخدمه السفن لعبور المضيق.وبحسب "أكسيوس"، قتل تنكسيري بعد نحو ثلاثة أسابيع من بدء الحرب في غارة جوية إسرائيلية استهدفت عباس الإيرانية.وأدت الهجمات الإيرانية على السفن، إلى جانب مخاطر الألغام، إلى شلل كبير في حركة الملاحة التجارية عبر المضيق، فيما قفز سعر من نحو 72 دولاراً للبرميل عند بداية الحرب إلى مستويات وصلت إلى 126 دولاراً خلال الشهرين التاليين.وتحول هرمز منذ ذلك الحين إلى إحدى أهم ساحات المواجهة بين وطهران، قبل أن تبدأ القوات الأميركية حملة لإعادة فتح الممر أمام السفن.وشملت الجهود الأميركية مرافقة السفن عبر القناة الجنوبية، وتوفير غطاء جوي، وتنفيذ عمليات لاعتراض الطائرات المسيرة والصواريخ، إضافة إلى حملة لإزالة الألغام شارك فيها غواصون من البحرية وقوات "نافي سيلز" ووسائل بحرية غير مأهولة.