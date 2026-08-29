بدء العودة التدريجية للدبلوماسيون الأمريكيين إلى سفاراتهم بالشرق الأوسط

وكانت صحيفة " تايمز" قد كتبت قبل أيام أن قد تبدأ هذا الأسبوع في إعادة دبلوماسييها الذين تم إجلاؤهم على خلفية الصراع مع إلى بعثاتها الدبلوماسية في الشرق الأوسط.وجاء في مقال الصحيفة الأمريكية: "الدبلوماسيون الأمريكيون، وعلى الأقل بعض أفراد عائلاتهم، بدأوا في العودة إلى السفارات الأمريكية في الشرق الأوسط".ووفقا لـ"أ ب"، أعلنت سفارات الولايات المتحدة في والكويت والبحرين يوم الجمعة رفع القيود التي كانت مفروضة سابقا.وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد بدأتا في 28 شباط الماضي شن ضربات على أهداف في الأراضي الإيرانية، فردت الجانب الإيراني بضرباته.وفي منتصف حزيران، وقَّعت وواشنطن مذكرة لوقف الأعمال القتالية، لكن بعد فترة تبادلتا الضربات مجددا. وفي الوقت الحالي، لا يزال النزاع دون تسوية، لكن الطرفين لا يخوضان قتالا، وتعتمد الولايات المتحدة على الضغط الاقتصادي.