الحرس الثوري: مضيق هرمز مغلق أمام السفن غير المنسقة مع طهران

وقالت في بيان إن التصريحات الأميركية بشأن فتح المضيق "كذب صريح" معتبرة أنها تهدف إلى التأثير في أسعار النفط والتغطية على ما وصفته بإخفاقات .وأضافت أن إغلاق المضيق سيستمر حتى توقف العمليات العسكرية الأميركية ضد وتنفيذ الالتزامات التي تطالب بها ، في وقت تتضارب فيه التصريحات الأميركية والإيرانية بشأن وضع الممر الملاحي الاستراتيجي.