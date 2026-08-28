الاقتصاد الروسي ينتعش على حساب جمال السعوديات.. 17 مليون دولار في 6 أشهر

وأظهرت بيانات صادرة عن للتصدير، اليوم الجمعة، أن صادرات مستحضرات التجميل الروسية، وتحديدا المصنعة بمدينة ، إلى الأسواق العربية، وعلى رأسها ، سجلت نموا قياسيا، حيث بلغ إجمالي الصادرات إلى السعودية 1.45 مليار روبل (قرابة الـ 17 مليون دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، بزيادة كبيرة عن الفترة نفسها من العام الماضي.وجاء في بيان للمركز: "خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2026، بلغت قيمة صادرات مستحضرات التجميل المصنعة بموسكو إلى الأسواق الخارجية 4.3 مليار روبل، بزيادة 3.75 مرة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025. وتصدرت السعودية قائمة الدول المستوردة، تليها الإمارات وتركيا التي أصبحت وجهة جديدة لشركات موسكو".ونقل البيان عن للمركز ستيبانوف قوله: "ترتبط مستحضرات التجميل المصنعة بموسكو في أذهان المستهلكين الأجانب بالجودة والابتكار والمكونات الطبيعية.وبفضل دعم المركز، تمكنت شركات موسكو في النصف الأول من العام من إبرام اتفاقيات توريد مع شركاء من مجموعة واسعة من الدول، من السعودية وتركيا إلى جنوب إفريقيا وماليزيا. ولم تقتصر هذه الاتفاقيات على اختبار أسواق جديدة، بل شملت عقوداً طويلة الأجل لتعزيز التواجد في الأسواق الخارجية".يذكر أن قطاع مستحضرات التجميل بموسكو يشهد نموا متسارعا في الصادرات، حيث يستفيد من سمعة في الأسواق العربية، خاصة في ظل الطلب المتزايد على المنتجات الطبيعية والعضوية في دول .