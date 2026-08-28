مقتل شخصين في انفجار قنبلة أمام مبنى قصر العدل بالحسكة

نيوز- دولي

أفادت السورية بمقتل شخصين في انفجار قنبلة يديوة أمام مبنى قصر العدل في .

وذكرت الإخبارية السورية أن "قوى الأمن الداخلي قامت بضرب طوق أمني حول مكان حادثة انفجار قنبلة يدوية أمام قصر العدل في "، مشيرة إلى أنه "تجري حاليا متابعة التحقيقات لكشف ملابسات الحادثة".