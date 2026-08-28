ارتفاع حصيلة قتلى فيضانات نيبال إلى 469

وكانت الحصيلة السابقة قد أشارت إلى مقتل 389 شخصا فقط، قبل أن يتم تحديث الأرقام صباح اليوم.وأرجعت السلطات سبب الكارثة الطبيعية إلى أعقبه انهيار أرضي، ما تسبب في تدفق كميات هائلة من المياه الجبلية باتجاه نهر "بوتي-كوشي"، ما أدى إلى فيضان مدمر.من جهتها، أوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الهزات التي شهدتها المنطقة لم تكن زلزالية باطنية، بل ناجمة عن انهيار نهر جليدي، وهو ما فاقم حدة الفيضان.وتواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث وسط الأنقاض، في ظل ظروف صعبة تعيق الوصول إلى المناطق المنكوبة.