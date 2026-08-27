عراقجي يدعو دول المنطقة لمنع استخدام أراضيها ضد إيران

وقال عراقجي إن "الوضع الراهن جاء نتيجة العدوان العسكري الأمريكي والإسرائيلي، إلى جانب استمرار الإجراءات الأمريكية التي اعتبرها تدخلية وغير قانونية ضد ".وشدد على ضرورة منع استخدام أراضي دول المنطقة أو إمكاناتها في التحضير لأعمال عدوانية ضد بلاده أو تنفيذها، وكذلك في شن حرب اقتصادية على إيران.وأضاف عراقجي أن الحديث عن عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل الهجوم لا يمكن أن يجري من دون مراعاة الحقائق القائمة والخسائر التي لحقت بإيران.وأكد أن بلاده عازمة وثابتة على متابعة مصالحها وأمنها الوطني، مشددا على أنها ستستخدم جميع قدراتها وإمكاناتها للدفاع عن سيادتها الوطنية ومصالحها.