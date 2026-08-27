الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قائدين من حماس في غزة

وأوضح الجيش الإسرائيلي في بيان، أنه شن "غارة في وقت سابق، الخميس، في منطقة الشاطئ شمال قطاع ، وقضى على بلال رقيعي، قائد في منظومة الصواريخ المضادة للدروع في الجناح العسكري لحركة حماس".وأضاف أنه في "غارة أخرى الخميس، في منطقة خان جنوب قطاع غزة، قضى الجيش الإسرائيلي على عزام رفعت عبد عبادلة، وهو عنصر في التابع لحركة حماس".