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الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قائدين من حماس في غزة
دوليات
2026-08-27 | 16:05
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
54 شوهد
أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، عن اغتيال قائدين في الجناح العسكري لحركة حماس في قطاع
غزة
.
وأوضح الجيش الإسرائيلي في بيان، أنه شن "غارة في وقت سابق، الخميس، في منطقة الشاطئ شمال قطاع
غزة
، وقضى على بلال
إبراهيم صالح
رقيعي، قائد في منظومة الصواريخ المضادة للدروع في الجناح العسكري لحركة حماس".
وأضاف أنه في "غارة أخرى الخميس، في منطقة خان
يونس
جنوب قطاع غزة، قضى الجيش الإسرائيلي على عزام رفعت عبد عبادلة، وهو عنصر في
لواء خان يونس
التابع لحركة حماس".
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