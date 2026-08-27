إعلام أمريكي: ترامب قد يعلن النصر بعد فتح مضيق هرمز

وجاء في تقرير "أتلانتيك": "وفقا لمصادر المجلة، يميل إلى مجرد إعلان النصر والمضي قدما بعد استئناف الملاحة عبر المضيق".وأشارت المجلة إلى أن مستشاريه يحثونه على التركيز على الاقتصاد مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، لتعزيز مواقف مرشحي الحزب الجمهوري.وكان ترامب قد أعلن سابقا عن بدء عملية اقتصادية ضد ، ووصفها بأنها ستكون "عزلة غير مسبوقة النطاق"، ودعا الحلفاء للانضمام إلى .