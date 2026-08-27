ضربات روسية تستهدف منشآت عسكرية وموانئ أوكرانية

وقالت الوزارة، في بيانها اليومي، إن الضربات تمت باستخدام طائرات مسيرة هجومية، وأسفرت عن إصابة أهداف حيوية في منطقتي وأوديسا، وضمن إطار استراتيجية تهدف إلى تعطيل القدرات الصناعية واللوجستية للجيش الأوكراني.

وأوضحت أنه في فيليكا ألكساندروفكا بمقاطعة كييف، تم استهداف منشأة صناعية تابعة لشركة "أوكرديفنس كامباني"، كانت تنتج مجمعات روبوتية أرضية للاستطلاع والضرب من طراز "ليوت"، والوحدات الأرضية التي يتم التحكم فيها عن بعد من طراز "خيزاك".



وفي مدينة بروفاري بمقاطعة كييف أيضا، تم استهداف مركز نقل ولوجستي (مجمع "رافن أوكرانيا")، كان يُستخدم لتخزين وتوزيع مكونات الطائرات بدون لمختلف الأغراض، بما فيها من نوع الطائرات.



وفي مقاطعة أوديسا، تمت إصابة ناقلة نفط في ميناء ، كانت قد نقلت وقودا ومواد تشحيم إلى أوكرانيا، بالإضافة إلى خزانين من الوقود للقوات المسلحة الأوكرانية.



كما تم استهداف سبعة مستودعات تحتوي على ممتلكات عسكرية مخصصة لتجهيز القوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى ورشة لتجميع الطائرات المسيرة في ميناء أوديسا.