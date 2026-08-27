روسيا تتهم زيلينسكي: يسعى إلى كارثة نووية في أوروبا

صرحت المتحدثة الرسمية باسم ، بأن الرئيس الأوكراني يسعى إلى نووية في أوروبا.

وأصدرت بيانا بشأن الضربات الأوكرانية على محطة زابوروجيه للطاقة النووية.

وعلقت على استهداف أوكرانيا يوم أمس الأربعاء، موقع التخزين الجاف للوقود النووي المستهلك في المحطة.

وقالت زاخاروفا: "هناك أمثلة أخرى على سلوك وحاشيته المتهور والمتزايد، والذي يُظهر للعالم أجمع استعدادهم لتقويض السلامة النووية لأكبر محطة طاقة نووية في أوروبا، وإحداث نووية فيها".