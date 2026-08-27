دموعه اختصرت فرحته.. الفقر يحرم طفلًا من الاحتفال بعيد ميلاده وزملاؤه يفاجئونه

في مشهد مؤثر، احتفل زملاء ومعلمة طفل كولومبي يبلغ من العمر 8 سنوات بعيد ميلاده، بعدما حالت الظروف المادية لأسرته دون إقامة احتفال له.

ولاحظت المعلمة وضع الطفل، فاتّفقت مع زملائه على إقامة حفلة بسيطة له، في لفتة أدخلت الفرحة إلى قلبه.



ولم يتمكن الطفل من حبس دموعه، وسط حالة من التأثر والفرح بما فعله زملاؤه ومعلمته.

الفيديو ادناه: